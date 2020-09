Corona hin, Corona her, der FC Speyer 09 plant wieder drei Qualifikationen für den Cordial Cup an Pfingsten in den Kitzbüheler Alpen, eines der größten Juniorenturniere in Europa. Denn das gibt eine Großveranstaltung mit Stand jetzt 56 Mannschaften.

Etliche Anmeldungen

Die Spiele steigen aber nicht wie bislang im Oktober, sondern am Sonntag, 28. März (C-Junioren), Ostersamstag, 3. April (D) sowie -montag, 5. April (E). Den Speyerern kommt laut Sebastian Ebeling, Jugendkoordinator Sport bei Anpfiff ins Leben, entgegen, das bis dahin zusätzliche Kabinen im dann fertigen Jugendförderzentrum zur Verfügung stehen.

Etliche Anmeldungen liegen ihm schon vor. Weitere sind bis Samstag, 30. Januar, per E-Mail an s.ebeling@ail-ev.de möglich. Der FC 09 nimmt wieder in allen drei Altersklasse in Österreich teil, diesmal aber nicht mit Mädchen.