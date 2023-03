Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist irgendwie immer der gleiche Film, der bei Spielen des FC Speyer 09 in dieser Oberliga-Saison läuft. Lange Zeit hält er gut mit, ist teilweise sogar die bessere Mannschaft – und steht am Ende mit leeren Händen da. So war es auch beim 1:2 (1:0) gegen FV Eppelborn.

Speyers neuer Trainer Uwe Gaßner hörte aufmerksam zu. „Gut gespielt, dann leider wieder nicht belohnt und dicke Chancen wieder liegen lassen“, bilanzierte Speyers Pressespreche