Die Kluft in der B-Juniorinnen-Bundesliga bleibt, auch, weil der FC Speyer 09 als best of the rest am Samstag sein Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit 0:1 (0:1) verlor. Das Goldene Tor fiel kurz vor dem Seitenwechsel. Dennoch bewiesen die Speyererinnen mit dem knappen Ergebnis einmal mehr ihre Konkurrenzfähigkeit.