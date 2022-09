Dramatisch sind die Bundesliga-B-Juniorinnen des FC Speyer 09 in die Saison gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainers Isaak Valentin unterlag bei Titelverteidiger FSV Gütersloh am Samstagmittag mit 2:3 (0:0) deshalb dramatisch, weil Alysha Vivien Faff und Lona Berger kurz vor dem Abpfiff das 0:2 ausglichen, um dann in der Schlussminute doch noch zu verlieren.

Damit büßten die Speyererinnen auch etwas von ihrem in der vergangenen Runde erworbenen Ruf als Gütersloh-Schreck ein, als sie gegen die Ostwestfälinnen unbesiegt blieben.