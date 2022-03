Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 treten am Samstag um 14 Uhr beim abgeschlagenen Bundesligaletzten 1. FC Saarbrücken an. Naturgemäß ist es in diesen auf dem Papier eindeutigen Spielen die Einstellung, die darüber entscheidet, ob sich die favorisierte Mannschaft am Ende durchsetzt. Trainerin Celine Hauk erhofft sich dabei wie im Hinspiel eine schnelle Führung.

Konter abwehren

Im September beim 3:0 war es Zoe Abegg, die nach 19 Minuten die Weichen auf einen ungefährdeten Sieg stellte: „Wir müssen am Samstag vor allem auf Konter aufpassen. Ich habe in der Trainingswoche immer wieder darauf hingewiesen, dass bloß niemand auf die Idee kommt, bereits vor dem Spiel an getane Arbeit zu denken. Wir müssen das Spiel angehen wie jedes andere und dabei mit Ruhe und Spielkontrolle früh unseren Stempel aufdrücken, um unserer Favoritenrolle gerecht zu werden.“

Mit einem Sieg können die Speyererinnen dabei zumindest an der SGS Essen dranbleiben, die punktgleich mit einem besseren Torverhältnis auf Platz drei steht. Sonst wäre die Mannschaft um den Lohn des erkämpften Unentschiedens im direkten Duell vor einer Woche gebracht.