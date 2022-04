Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 treffen am Samstag um 14 Uhr daheim auf den VfL Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Celine Hauk will auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben und den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga behaupten.

Ein besonderes Augenmerk legt sie auf den Ballbesitz. Beim 1:1 im Hinspiel in Mönchengladbach seien die Mädels „hauptsächlich hinterhergerannt“: Unter anderem dafür haben wir in der dreiwöchigen Pause an den Punkten Ausdauer und individuellen Themen gefeilt, die mir noch nicht so gefallen hatten.“

Spielerinnen gefragt

Die Frage, ob gerade solche Spiele gegen große und finanzstarke Teams wie die Borussia ein Thema sind, um sich für etwaige Damenmannschaften zu empfehlen, verneinte Hauk: „Dafür ist Mönchengladbach einfach zu weit weg. Die Mädels sind definitiv gefragt und haben zum Teil Probetrainings bei Regionalligisten oder Zweitligateams absolviert. Dabei geht es aber hauptsächlich um Mannschaften aus dem Umkreis.“