Nach Jahrzehnten hat Speyer wieder einen Fußball-Oberligisten. Zumindest ins Training kehrte der FC 09 am Montagabend zurück. Damit setzt der Nachfolgeverein die Geschichte seines berühmten Vorgängers FV fort.

Neu ist das Trainerduo. Dennis Will als Hauptverantwortlicher und Assistent Benjamin Glump begrüßten die Mannschaft auf dem Kunstrasen im Sportpark. Sie traten die Nachfolge des langjährigen Coachs Ralf Gimmy (jetzt Oberligist Arminia Ludwigshafen) sowie Andreas Holdermann an.

Will betreute zuletzt erfolgreich die Regionalliga-A-Junioren des Vereins. Glump kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück. Denn er betreute den ältesten Jahrgang bereits vor Will. Zuletzt zeichnete er für die B-Jugend des 1. FC Kaiserslautern verantwortlich.

Nach einer zweiten Einheit am Dienstag, zwei weiteren am Donnerstag und Freitag steht am Samstag (15.30 Uhr) das erste Vorbereitungsspiel gegen die eigenen Regionalliga-A-Junioren an.