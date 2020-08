Ohne Drei bestreitet Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 seine beiden Vorbereitungsspiele am Wochenende. Bei Regionalliga-Rückkehrer TSV Schott Mainz (Freitag, 20 Uhr) wartet dabei der Hörtest, möglicherweise schon mit Lerneffekt für den Auftritt am Samstag (17 Uhr) bei RW Walldorf, eingesprungen für VfB Ginsheim (beide Oberliga).

Valentino Zuch weilt im Urlaub. Alex Pirogov (angeschlagen) fehlt ebenso wie Fredy Nöbel, der sich seit Wochen mit Knöchelproblemen herumquält. Speyers Trainer Dennis Will weiß im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass ein Gegner des Kalibers Mainz nur zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung zu bekommen sei.

Etwas Besonderes

„Später wollen sie gleichwertige Gegner finden“, sagte er. Die aus Liga drei und mit unter Profibedingungen trainierenden Akteuren verstärkten Landeshauptstädter seien eine Besonderheit für alle Speyerer Kicker. Die Corona-Vorschriften geben es vor: Am Freitag besteht der Kader aus 15 Mann. Am Samstag reist der FC 09 vollzählig an.