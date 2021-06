Der FC Speyer 09 hat keine zweite Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet. Das hat Klaus Karl, Vorsitzender des Kreises Rhein-Mittelhaardt, nach ablauf der Frist mitgeteilt. Speyers Sportvorstand Matthias Richter habe von gewissen Schwierigkeiten gesprochen.

Gegenüber der RHEINPFALZ äußerte der FC 09 zuvor, sich verstärkt auf die erste Mannschaft zu konzentrieren. Die Domstädter spielten zuletzt in der Bezirksliga. Diese sei für Spieler, die den Sprung in die Oberliga nicht schafften, wenig attraktiv.

Otterstadts Rückkehr

Laut Karl wirkte sich die Corona-Krise nicht auf die Anzahl der Mannschaften aus. Sie sei sogar von 94 auf 95 gestiegen. TuRa Otterstadt habe seine zurückgezogene zweite Auswahl wieder gemeldet. Neue Teams, Spielgemeinschaften und freiwllige Rückzüge in untere Klassen führen zu Veränderungen. Phönix Schifferstadt II geht runter in die B-Klasse. Hier wechselt SV Weingarten in die Staffel Ost.

Karl plant mit zwei Pokalrunden an den ersten beiden August-Wochenenden. Die C-Klassen starteten am Mittwoch, 11. August, alle anderen am Wochenende darauf.