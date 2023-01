Fußball-Verbandsligist FC Speyer 09 hat sich in der Winterpause noch mal in der Abwehr verstärkt. Lorik Bunjaku (26) wechselte in den Sportpark. Der Innenverteidiger bringt nach seinen Stationen VfR Mannheim, Fortuna Heddesheim und TSG Weinheim auch Oberligaerfahrung mit.