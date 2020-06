Jan-Hendrik Schröder (19), Linksverteidiger von Arminia Ludwigshafen, ist der erste Neuzugang des FC Speyer 09 nach dem offiziellen Oberligaaufstieg. Im Ludwigshafener Oberliga-Kader schaffte er den Sprung in der vergangenen Saison aber nicht. Zuvor spielte Schröder in der Regionalliga-A-Jugend des Ludwigshafener SC. „Wir freuen uns, dass sich mit Jan ein weiteres Talent der Region sehr bewusst für den FC Speyer 09 entschieden hat“, sagte der neue Trainer Dennis Will.