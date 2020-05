Meridon Haxhija kommt zu Verbandsligist FC Speyer 09. Das hat der Verein mitgeteilt. Der 23-jährige Offensivspieler lief zuletzt eine Klasse höher für Arminia Ludwigshafen auf und bestritt in dieser Saison 13 Partien„ „Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil“, sagte der zukünftige Trainer Dennis Will, „ein Straßenfußballer, dem wir in seiner weiteren Entwicklung helfen möchten.“