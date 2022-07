Der Beweis ist seit Sonntag geführt. Verbandsligist FC Speyer 09 kann zu null spielen, zum ersten Mal in der mehrwöchigen Vorbereitung und nach etlichen Testspielen: „Das hat mich am meisten gefreut, dass wir es endlich mal über 90 Minuten geschafft haben“, sagte Trainer Fabian Eck der RHEINPFALZ.

2:0 (1:0) hieß es am Ende im Glutofen Sportpark gegen das freilich tieferklassige Union Heilbronn. „Hoch verteidigen gegen den Ball, nicht nur die vier da vorne, vorschieben, Außen- und Innenverteidiger, damit die Abstände nicht zu groß werden“, umschrieb Coach Eck sein Defensivkonzept.

Bislang führte von allem etwas, individuelle Fehler, einfache Ballverluste, Standards, zu Gegentreffern. Da setzte er zuletzt an. Das zeitigte nun Erfolg: „Wir haben aber auch immer in anderer Aufstellung gespielt.“ Jetzt fielen Thomas Meier und Elias Burkert aus. In dieser Woche fehlt Torschütze Julien Jubin (das 1:0 machte Leon Ohlinger) wegen seines Berufs.