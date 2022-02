Lange sah es danach aus, als sollte der Fußball-Oberligist FC Speyer 09 sein erstes Freundschaftsspiel dieses Jahres gewinnen. Thomas Meier brachte die Speyerer gegen den FC Union Heilbronn am Sonntag im heimischen Sportpark nämlich in der 42. Minute mit einem platzierten Flachschuss ins linke untere Eck mit 1:0 in Führung.

Schneider rettet

Aber in der Schlussphase hätte der bis dahin harmlose Tabellenzehnte der Bezirksliga Unterland das Geschehen unter unwirtlichen Bedingungen fast noch vollends gedreht. Nachdem Elias Latic den 1:1-Ausgleich erzielte (81.), boten sich den Gästen noch mehrere Chancen zum Siegtreffer. Sie scheiterten aber zweimal am glänzend reagierenden Speyerer Torwart Robin Schneider.

Zudem hatten die Heilbronner bei einem Pfostentreffer Pech oder verfehlten knapp das gegnerische Gehäuse. Begünstigt wurde dies durch ein am Ende erschreckend schwaches Abwehrverhalten des FC 09.