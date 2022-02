Steffen Jäger betreut in der kommenden Saison die Torhüter des Noch-Oberligisten FC Speyer 09. Das hat der Verein am Freitagmorgen mitgeteilt. Jäger ist natürlich kein Unbekannter im Sportpark. Schon einmal zeichnete er in dieser Funktion verantwortlich, unter Coach Dennis Will in der Runde 2020/21.

Nun bringt ihn der neue Trainer Fabian Eck von den Regionalliga-A-Junioren mit.