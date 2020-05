Frederik Nöbel, erfolgreichster Torschütze der Regionalliga-A-Junioren des Fußballclubs Speyer 09, bleibt dem Verein in der nächsten Spielzeit erhalten. Das hat der FC 09 am späten Montagabend mitgeteilt. Bislang erzielte er zehn Treffer. „Freddy ist ein guter Junge, der offensiv variabel einsetzbar ist, sowie gute Qualitäten im Abschluss hat“, sagte der zukünftige Trainer Dennis Will.