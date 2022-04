Marcel Lassak (18) ist der nächste Spieler, den Fabian Eck von den Unter-19-Jährigen des FC Speyer 09 aus der Regionalliga nächste Runde in die erste Mannschaft mitnimmt. Dann läuft Lassak nach dem voraussichtlichen Abstieg in der Verbandsliga auf. Lassak kam in der Hauptrunde der Regionalliga bisher 13-mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore.

„Marcel ist Speyerer, wohnt in Speyer, spielt schon seit über zehn Jahren im Verein, auch schon für den Vorgängerverein. Er hat noch nie für einen anderen Verein gespielt“, sagte Coach Eck im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Das ist ein schöner Nebeneffekt für den Jungen.“ Eck plant mit Lassak flexibel auf der rechten Seite, ob defensiv oder im Angriff.