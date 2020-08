Wechselhaft wie das Wetter hat sich Oberliga-Neuling FC Speyer 09 präsentiert. Eitel Sonnenschein am Samstag beim 1:0 (1:0) bei Konkurrent SV Gonsenheim folgte am Sonntag ein 2:2 (1:2) beim zwei Klassen tiefer kickenden VfL Neckarau.

Der mit nach vorne geeilte, vielseitig einsetzbare Aaron Horntrich verwandelte eine Linksflanke technisch perfekt mit einem Sonntagsschuss in den Winkel, wie Trainer Dennis Will aus Gonsenheim berichtete.

Tut gut

„Siege tun immer gut, auch in der Vorbereitung“, meinte Will: „Es war 90 Minuten sehr, sehr ordentlich gegen und mit dem Ball. Wir haben absolut verdient gewonnen.“ Eingebunden ins Trainings-Wochenende und nach einer Einheit am Morgen um 8 Uhr, schwante dem Coach dann schon, was in Neckarau folgte.

„Das war mit klar“, teilte Will mit. Dem VfL habe eben diese Belastung gefehlt. Dennoch wurmte ihn der naive Ausgleich kurz vor Schluss, als die Badener die Speyerer auskonterten: „Das müssen wir über die Zeit bringen.

Valentino Zuch und Martin Rau brachten den FC 09 zuvor zweimal in Führung, unterstrichen, dass die Domstädter über viele potenzielle Torschützen verfügen. Am Mittwoch (19 Uhr) geht’s zu Verbandsligist Germania Friedrichstal.