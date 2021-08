Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 zeigen weiterhin Frühform in der noch jungen Bundesligasaison. Gegen einen der Ligafavoriten, FSV Gütersloh, hätte es beim 2:2 (0:0) im Sportpark fast zum Sieg gereicht.

Vor dem Spiel sprach Trainerin Celine Hauk noch davon, „alles raushauen zu wollen, um möglicherweise Punkte mitzunehmen“. Gesagt getan: Die Unter-17-Jährigen bestätigten vor gut 100 Zuschauern den Auftaktsieg beim SC 13 Bad Neuenahr und erkämpften sich den Punkt.

Furiose Wende

In der zweiten Hälfte geriet Speyer in Rückstand, bevor Janina Häußler und Cora Obenson zwei Minuten vor Schluss das Match furios drehten. Alles sah nach dem zweiten Sieg in Folge und damit dem perfekten Ligastart aus, bis Gütersloh in der Nachspielzeit zum späten Ausgleich kam: angesichts des Verlaufs ein bitteres Unentschieden, angesichts der Favoritenrolle des Gegners ein beachtlicher Punkt für den FC.

Nächste Woche gilt es dann, bei der bisher punktlosen SG 99 Andernach die eigene Favoritenrolle in Zählbares umzumünzen.