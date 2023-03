Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SPEYER. Am Samstag (16.30 Uhr) empfängt der FC Speyer 09, Schlusslicht der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Süd, den Tabellenvorletzten FV Eppelborn. Interimscoach Uwe Gaßner, ein erfahrener Trainer mit A-Lizenz, peilt in seinem ersten Punktspiel einen Sieg an.

Beim 8:0 im Test gegen FSV Schifferstadt bot die Mannschaft eine ansprechende Leistung. Nun soll gegen den Saarlandvertreter auch in der Meisterschaftsrunde ein Erfolgserlebnis her. Gaßner: „Wenn