Mit Respekt spricht der Trainer des Oberliga-Neulings FC Speyer 09, Dennis Will, vom kommenden Gegner FV Eppelborn, der am Samstag (16 Uhr) im Sportpark seine Visitenkarte abgibt.

Will sieht ein hartes Stück Arbeit auf seine Mannschaft zukommen: „Von der letzten Tabellenposition des Gegners dürfen wir uns keinesfalls blenden lassen. Denn leichte Aufgaben gibt es in dieser ausgeglichenen Oberliga-Gruppe keineswegs.“

Grundsätzlich könne jeder jeden schlagen. Durch das 1:1 im Derby bei Arminia Ludwigshafen habe seine Mannschaft nach der 1:2-Pleite im Verbandspokal gegen den Bezirksligisten Weselberg das Selbstvertrauen zurückgewonnen.

Nun Cheftrainer

„Mit etwas Glück hätten wir in der zweiten Hälfte sogar drei Punkte mitnehmen können. Die Chancen dazu waren jedenfalls da“, meinte Will, der zu Beginn dieser Spielrunde von den Regionalliga-A-Junioren zum Cheftrainer aufrückte.

Mit dem jungen Team möchte er den Zuschauern mutigen, technisch ansprechenden Fußball bieten sowie getreu seiner Philosophie, junge Spieler heranführen und weiterentwickeln. Saisonziel sei der Klassenerhalt.

Der Neustadter ist verheiratet und hat eine knapp dreijährige Tochter. Neben dem Fußball bezeichnet er die Familie als sein großes Hobby. Im Anschluss an das Abitur studierte Will Sportmanagement und arbeitet heute hauptberuflich beim Badischen Fußballverband im Bereich Aus- und Fortbildung.

Der 34-Jährige entstammt der Jugend von Phönix Schifferstadt. Danach lief er für den 1. FC 08 Haßloch in der Verbands- und für den SV Geinsheim in der Landesliga auf. Als größten sportlichen Erfolg nennt er den Aufstieg mit Geinsheim von der Bezirks- in die Landesliga.

Start Haßloch

Seine Trainerlaufbahn startete Will in Haßloch bei den Unter-17-Jährigen, ehe er sich im Jahr 2016 dem FC 09 anschloss, zunächst als Co-Trainer der U19 und seit 2018 als deren Chefcoach. Neben ausgeprägten Fachkenntnissen hält Will den Umgang mit den Spielern, die soziale Kompetenz, für gleichermaßen wichtig.

„Im Gegensatz zum Derby bei Arminia erwartet uns nun ein ganz anderes Spiel, eine Begegnung zweier Mannschaften, für die es darum geht, die Klasse zu halten“, erläuterte Will im RHEINPFALZ-Gespräch. Eppelborn habe Ludwigshafen geschlagen und gegen Elversberg unentschieden gespielt.

Jeder Einzelne in seinem Team müsse an die Grenze gehen und bereit sein, alles zu geben, um drei wichtige Punkte einzufahren. „Tagesform und Einstellung, Leidenschaft und der größere Siegeswille werden die wichtige Partie entscheiden“, glaubt Will.

Es könnte

Er ergänzt: „Natürlich wollen wir unsere Spielidee umsetzen, unseren Fußball durchdrücken, um letztlich zu gewinnen.“ Mit acht Punkten aus acht Partien startete der FC 09 in das Abenteuer Oberliga. Zwei bis drei Punkte könnten es durchaus mehr sein, sah Übungsleiter Will durchaus Chancen, in Elversberg, Jägersburg und Diefflen etwas mitzunehmen.

Will: „Unter dem Strich hat die Mannschaft bisher aber schon gezeigt, dass sie in der Oberliga mithalten kann. Eine starke Halbzeit reicht in der Regel eben nicht aus, um gegen spiel- und kampfstarke Konkurrenten letztlich erfolgreich zu sein.