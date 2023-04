Wohl zu spät, um die Klasse zu halten, hat Verbandsligist FC Speyer 09 mit dem 3:1 (1:1)-Sieg beim SC Idar-Oberstein ein Ausrufezeichen gesetzt. Dabei verdarb die Mannschaft von Trainer Uwe Gaßner den Idarern wohl die letzte Aufstiegschance. Irgendwie erinnerte der Spielverlauf an die vergangene Niederlage gegen TuS Hohenecken.

Barut belohnt

Speyer zog wieder in Führung, diesmal durch Chrisovalantis Davanis. Doch nach dem Ausgleich folgte am Samstag nicht die Niederlage. Denn in der Schlussphase belohnte sich Baris Barut mit dem 2:1 (80.) für seine stets engagierten Leistungen.

Der eingewechselte Julien Jubin beantwortete seine Formkrise der vergangenen Woche mit dem Endstand (90.).