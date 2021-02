Die Bundesliga-B-Juniorinnen des FC Speyer 09 kehren frühestmöglich am Sonntag, 21. März, in den Spielbetrieb zurück. Das hat Sebastian Ebeling, Jugendkoordinator Sport im Verein, am Mittwochmittag der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Das sei das Ergebnis einer Videokonferenz vom Vorabend.

Kostenübernahme

Da aber eine gewisse Vorlaufzeit benötigt werde, nannte er die Woche nach Ostern als wahrscheinlicher. Die Kosten für die dann vorgesehenen zwei wöchentlichen Testungen übernehme der Deutsche Fußball-Bund. Alles hänge natürlich von den staatlichen Verfügungen und den Ergebnissen der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz ab.

Die Speyererinnen befinden sich als mögliche Spitzensportlerinnen nach wie vor nicht im Trainingsbetrieb auf dem Platz. Der FC 09 habe sich noch nicht bei den Gesundheitsbehörden um eine Freigabe des Sportparks bemüht.