Die A-Junioren des FC Speyer 09 starten am 11. September daheim gegen die TSG 1846 Bretzenheim in die diesjährige Regionalligasaison. Das Team um die gleichberechtigten Übungsleiter Fabian Eck und Stefan Feininger intensivierte zuletzt vier Tage im Trainingslager in Kitzbühel die Vorbereitung und versprüht bereits jetzt eine große Portion Vorfreude auf die Spielzeit 2020/21.

Seit nunmehr zwei Monaten befindet sich die A-Jugend im Training und musste vor allem am Anfang ein etwas lockeres Programm fahren, wie Eck im Gespräch erzählte: „Wir haben