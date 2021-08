Oberligist FC Speyer 09 geht mit einem positiven Erlebnis aus der Vorbereitung, das es so bislang auch noch nicht gab. Denn am Sonntagmittag trennte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Heuß im abschließenden Test im Sportpark 2:2 (1:0) gegen einen Konkurrenten auf selbem Niveau: 2:2 vom 1. FC Erlensee (Hessen).

Doch Heuß, natürlich ganz der Coach, meinte mit „wir haben sehr viele Erkenntnisse gesammelt“: „Wir haben unser Spiel mit Ball nicht so durchgebracht.“ Es gab zuviele Ballverluste: „Und wir haben zuviel zugelassen.“ Nach einem erzwungenen Eigentor zum 1:0 geriet Speyer 1:2 in Rückstand. Julien Jubin glich aus.

Im Tor hielt Robin Schneider („Er war richtig stark“) das Remis fest, hat momentan die Nase etwas vor Aaron Streib und läuft auch am Freitag in Mechtersheim auf. Bis dahin macht sich der FC 09, der am Sonntag auch zwei Regionalliga-A-Junioren einsetzte und mit den Kräften haushaltete, in zwei Regenerationseinheiten zu Hause locker und versammelt sich noch zweimal auf dem Platz.