Jens Förtsch (23, Defensivspezialist) gehört zu den vielen Spielern, die Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim verlassen haben.

Der Speyerer kehrt nach seinen Jugendjahren beim FC Ingolstadt und in der Aktivität des VfB Eichstätt sowie des SV Heimstetten in den Freistaat zurück und schloss sich dort Süd-Bayernligist FC Deisenhofen an. Saisonauftakt: Samstag, beim TSV Kottern-Sankt Mang.