Günter Thomas war Fußball-Vertragsspieler in der Regionalliga beim SV Südwest Ludwigshafen und lief in der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern auf. Heute führt er eine Torwartschule bei RW Speyer und treibt die Entwicklung seiner Nachfolger voran. Mit ihm beginnen wir unsere sportartenübergreifende Serie über Torwarttrainer.

Genau mit diesen ist der Fußball-Kenner nämlich unzufrieden: „Der erste Torwart in Deutschland ist Weltklasse. Aber das ist bei den anderen Nationen auch so“, erklärt der ehemalige Schlussmann. In der Bundesliga gebe es zu wenige deutsche Torleute. „Ich frage mich: Wo ist das so oft erwähnte deutsche Torwartparadies?“

Es müssten seiner Ansicht nach deutlich mehr Torhüter aus den Nachwuchsleistungszentren hervorgebracht werden. Hier sieht er den Schuldigen vor allem im Deutschen-Fußball-Bund. Die Ausbildung in anderen Ländern sei viel gezielter. Der Coach spricht aus Erfahrung, war mehrere Jahre in Italien und der Schweiz Torwarttrainer.

„Diese Überheblichkeit spiegelte sich dann im berechtigten Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 wider“, resümiert er. Dies gelte nicht nur für die Position des Keepers. Auch auf anderen Positionen bedienen sich die Bundesligisten für Thomas’ Geschmack zu sehr an Talenten aus dem Ausland.

Härteres Training

Dennoch nimmt er auch die Schlussmänner selbst in die Pflicht. Vor allem hartes Torwarttraining gehöre auf den Plan. „Das muss sich definitiv verändern“, plädiert er und erzählt eine Anekdote.

„Ich habe einen höherklassigen Torwart trainiert. Der Cheftrainer kam dann donnerstags zu mir und bat mich, den Torwart nicht so hart herzunehmen, da samstags ein Spiel sei. Ich dachte ich höre nicht richtig, und er macht Spaß.“ Für Thomas ist solch eine Einstellung nicht zu begreifen.

Er selbst habe bei seinem Torwarttrainer in Ludwigshafen, Kurt „Ruppich“ Jung, stets um eine Einheit am Samstag gebeten, wenn sonntags ein Spiel anstand. „Dann ging’s eben um 9 ins Bett am Abend“, erklärt er die Art der Regeneration. Seine Erfahrungen gibt Thomas mittlerweile als Trainer in seiner Torwartschule Vorderpfalz weiter.

Früher kommen

Auf dem Platz von Rot-Weiß Speyer und der Halle des AV 03 treibt er seine Torhüter zu Höchstleistungen. Das Alter seiner Schützlinge spiele dabei überhaupt keine Rolle für ihn. Viele würden zu spät zu ihm kommen.

Thomas: „Mit zwölf Jahren ist es eigentlich schon zu spät. Viele kommen mit sieben oder acht Jahren zu mir. Ich merke dann, dass sich die Älteren schwerer tun als die Jüngeren. Die Entwicklung ist dann aber nach ein paar Monaten schon zu erkennen.“ Spätestens in der D-Jugend müsse spezifisches Training für Torleute beginnen.

Die Zeiten seien vorbei, in denen der Coach sagt, dass sich „einer hinten reinstellen soll“, so Thomas. „Das geht nicht“, erklärt er weiter: „Torhüter müssen extra beschäftigt werden und hart an sich arbeiten.“ Wichtig sei aber auch, dass sie ins Mannschaftstraining integriert werden und so spielerische Fähigkeiten erlernen.

Thema Angst

„Stellt die Kinder doch nicht gleich in der Bambini ins Tor. Enger Raum, kleine Tore, der letzte Mann nimmt Hand. Die sollen mitspielen“, appelliert Thomas. Torhüter, die unter ihm trainieren, müssen sich verbessern wollen. Ein großes Thema ist außerdem die Angst, erklärt der erfahrene Keeper.

„Wenn einer Angst hat, ist es fertig. Ich bin den Eltern gegenüber dann auch ehrlich und sage, dass es keinen Sinn macht.“ Harte Arbeit steht für Thomas an erster Stelle. Auch für zuhause bekommen seine Keeper Trainingspläne. Ob diese gemacht werden oder nicht, merke er natürlich dann in den Einheiten.

Die Pandemie schränkt auch ihn ein: „Corona ist eine sehr schlimme Sache für die Kinder. Es ist schade, dass kein Training stattfinden darf“, sagt er. Er finde es nicht gut, dass man die Kinder nicht auf den Platz lässt. „Kleine Gruppen und viel Bewegung, so sitzen sie zuhause, und sie werden sich untereinander fremd“, befürchtet er.

Die Serie