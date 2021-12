Danko Boskovic trainiert auch in der kommenden Saison die TSG Deidesheim, dann vielleicht in der Fußball-Bezirksliga. Denn der frühere Co-Trainer des TuS Mechtersheim und Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern führt derzeit mit den Weinsträßlern die Tabelle der Aufstiegsrunde der A-Klasse an. Boskovic stieß 2017 zur TSG.