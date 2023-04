Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am kommenden Sonntag (16 Uhr) wird es zum ersten Mal ernst für den FV Heiligenstein. Dann nämlich gastiert A-Klasse-Konkurrent und Nachbar TuS Mechtersheim II in der zweiten Pokalrunde in den Rauhweiden. Die RHEINPFALZ hat mit Trainer Frank Drieß über die laufende Vorbereitung gesprochen.

Drieß geht in seine zweite Saison beim FVH. Die vergangene Spielzeit brach wegen Corona bekanntlich ab. Heiligenstein landete nach der Quotenregel auf Platz 13. Jetzt trainieren sie beim FV