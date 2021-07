Aleksandar Biedermann, neuer Mittelstürmer von Oberligist TuS Mechtersheim, hat sein Kurzurlaub offensichtlich gutgetan. Denn kaum beendet, erzielte der Neuzugang im Test von Reilingen gegen Baden-Pendant Astoria Walldorf II die zwei Tore zum 2:2-Ausgleich, nutzte nichts: Am Ende siegte Walldorf 3:2 (1:0).

Biedermann markierte seine ersten Treffer für Mechtersheim und fügte sich in die Liste der verschiedenen Schützen in der Vorbereitung ein, in der es nun die erste Niederlage setzte. „Bei uns kann jeder Tore schießen“, sagt Teammanager Heiko Magin. David Reitarow, Luca Lehr und Biedermann verpassten das bei Aluminiumtreffern knapp.

Spielausfall

So verpuffte Magins Rechnung von 10:4 Chancen, ebenso das Lob des Gegners. Doch auch der Teammanager sagte: „Es war richtig gut.“ Weniger gut fand er, dass Landesligist Südwest Ludwigshafen den Test am Sonntag in Hanhofen absagte. Nicht verpflichtet wird Testspieler Seo Mattei,

Auf der Torwartposition setzte Trainer Selim Oztürk seine Philosophie um und ließ Maxime Klein 90 Minuten spielen.