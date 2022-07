Fünf Fußballmannschaften aus der Region steigen am Mittwoch, 3. August (19 Uhr), in die erste Runde des Kreispokals ein. Zum B-Klasse-Duell empfängt FV Hanhofen RW Speyer. Genau dieses Duell gab’s vor Jahresfrist auf der Kuhweide in der Domstadt mit dem Außenseitersieg des damaligen C-Klassisten.

Zuhause spielen ASV Schwegenheim (C-Klasse) gegen TV Westheim, TuRa Otterstadt (C) gegen TuS Lachen-Speyerdorf. ASV Waldsee (B) fährt rüber zu Kickers Neuhofen.