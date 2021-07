Das Finale der alten Spielzeit ist noch nicht ausgetragen. Aber die Paarungen der erste Kreispokalrunde der Saison 2021/22 stehen schon fest. Am Samstag, 31. Juli (16 Uhr), machen SpVgg RW Speyer (C-Klasse) und FV Hanhofen (B-Klasse) den Auftakt.

Am Sonntag, 1. August, stehen folgende Begegnungen mit Mannschaften aus der Region an: ASV Schwegenheim (C) - ASV Harthausen (A), Kickers Neuhofen (C) - FV Dudenhofen II (A), ASV Speyer (B) - SG Limburgerhof (A), TuRa Otterstadt - TuS Altrip (beide B), TV Westheim (C) - TSV Lingenfeld (B).

Alle Partien finden nach aktuellem Stand um 16 Uhr statt, Änderungen möglich.tiko