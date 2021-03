Der Fußball-Regionalverband Südwest entscheidet in einer abschließenden Präsidiumssitzung am Montag darüber, wie’s weitergeht. Das hat Geschäftsführer Oliver Herrmann am Mittwoch mitgeteilt. Seine Organisation zeichnet auch für die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verantwortlich.

In dessen derzeitiger Südgruppe nimmt FV Dudenhofen aktuell Aufstiegsrundenkurs, während sich TuS Mechtersheim und Neuling FC Speyer 09 eher gen unten orientieren.