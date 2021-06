Die Stadt Speyer hat ihre Regeln konkretisiert, die für die Übertragung von Fußballspielen in der Außengastronomie gelten. Das sei auch in Anbetracht des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag von Bedeutung. Demnach ist die öffentliche Darbietung für alle Partien mit einem geplanten Spielbeginn bis einschließlich 21 Uhr im Außenbereich der Gaststätten auch über 22 Uhr hinaus möglich. „Mit den Übertragungen darf 30 Minuten vor Spielbeginn begonnen werden. 15 Minuten nach Spielende ist die Veranstaltung zu beenden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Betriebe, die sich an diese Regeln halten, müssten bei der Behörde keine Genehmigungen einholen. Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Bestimmungen für Betriebe zur Eindämmung der Corona-Lage seien einzuhalten. Andere Public-Viewing-Formen wären „zum jetzigen Zeitpunkt unverantwortlich“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).