Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 steckten am Samstag beim VfL Borussia Mönchengladbach die dritte Bundesliganiederlage der neuen Saison ein und beendeten die englische Woche damit mit einem Zähler aus drei Spielen.

Dabei waren sich am Ende alle einig, dass deutlich mehr drin war als das 1:2 (1:2) auf der Anzeigetafel. Ein Gefühl, dass sich bei Steffen Stadler als Teil des Trainerteams schon durch die ganze Saison zieht. Die Bilanz der Speyererinnen liest sich nicht sonderlich berauschend.

Aus sechs Spielen steht eine Ausbeute von fünf Punkten. Lediglich beim 1. FC Köln gab es einen 2:0-Sieg. Einstellung und die gezeigten Leistungen stehen jedoch in großem Kontrast zur daraus resultierenden Tabellenposition acht, wie Stadler betonte.

„Ich kann den Mädchen überhaupt keinen Vorwurf machen. Lediglich die erste Hälfte gegen die SGS Essen haben wir beim 0:3 verschlafen. Was wir dagegen beim 1:1 gegen den SC 13 Bad Neuenahr am Mittwoch vor allem in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, macht mich stolz“, sagte er.

Etwas verpasst

Speyer verpasste es lediglich, die Halbzeitführung gegen Bad Neuenahr auszubauen und den Deckel zuzumachen: „Dass du dann vier Minuten vor Schluss den Ausgleich kassierst, ist einfach bitter“, meinte der Coach. Auch das aktuelle Beispiel Mönchengladbach zeigte auf, woran es noch fehlt.

„Bei Mönchengladbach waren die zweiten 40 Minuten wirklich toll. Wir schaffen es bedauernswerterweise noch nicht, zwei gleich gute Halbzeiten darzubieten“, teilte Stadler mit. Neben der Konstanz sind auch noch fehlende Reife und verbesserungswürdige Abgeklärtheit vor dem Tor Punkte, die im Laufe der Saison der Steigerung bedürfen.

„Wir wählen noch zu oft die falsche Alternative im entscheidenden Moment“, erklärte der Übungsleiter. Die Mannschaft selbst gibt dabei ein sehr homogenes Bild ab: „Es herrscht tolle Stimmung untereinander. Alle sind gewillt, diesen Lernprozess, den wir aktuell durchlaufen, erfolgreich zu bestreiten.“

Leidenschaft gefragt

Der Übungsleiter: „Dafür brauchen wir in jedem Spiel die Leidenschaft, an die Leistungsgrenze zu gehen.“ Zu dem hervorragenden Miteinander passt auch der Umgang mit der Pandemie, der gerade bei Auswärtsreisen schwierig ist.

„Die Mädchen ziehen super mit, verstehen die Situation und die Hygienemaßnahmen, die von allen Vereinen sehr professionell beachtet werden.“ Die englische Woche forderte dabei enorm viel von den Domstädterinnen ein, die sich nur sporadisch auf die einzelnen Partien vorbereiteten.

Nun ist erst mal spielfrei, bevor es am Samstag, 31. Oktober, daheim gegen den Tabellenletzten FC Iserlohn 46/49 weitergeht. Auf die Tatsache, dass der Saisonstart auch vergangenes Jahr etwas holprig verlief, jedoch mit vier Siegen in Folge vor der Winterpause die Befreiung erfolgte, reagierte Stadler mit einer klaren Vorgabe.

Serie starten

„Es ist an der Zeit, dass wir wieder eine kleine Serie starten und uns für die guten, aber bisher ertragslosen Auftritte belohnen. Gegen Iserlohn wollen wir den ersten Heimsieg holen. Es gilt, auf den Leistungen gegen Bad Neuenahr und Mönchengladbach aufzubauen. Dann bin ich sehr zuversichtlich“, informierte er.

Iserlohn absolvierte bis dato drei Spiele, da die Mannschaft aufgrund von Corona zwei Wochen pausierte, ein Szenario, das auch Stadler im Blick hat: „Es kann natürlich sein, dass einzelne Spieler oder sogar Mannschaften nicht spielen werden können. Damit müssen wir angemessen umgehen und uns auf alle möglichen Situationen vorbereiten.“

In zwei Wochen gilt es dann, sofern es stattfindet, die Serie in Gang zu bringen.