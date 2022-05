Die Oberliga mit TuS Mechtersheim und FV Dudenhofen spielt auch in der nächsten Saison ab 30. Juli wie zu Corona-Zeiten in einer Süd- (mit den Vertretern der Region) und Nordstaffel, anschließend in Meister- sowie Abstiegsrunde.

Da nämlich zur kommenden Runde 22 statt wie herkömmlich 18 Mannschaften antreten, befragte der zuständige Regionalverband die in Frage kommenden Vereine nach ihrer Meinung. Diese sprachen sich für zwei Elfer-Staffeln aus.

Einer Meinung

Regionalverbands-Geschäftsführer Oliver Herrmann: „Wir wollen die Oberliga weiter auf 20 Mannschaften reduzieren. Deshalb kann es bis zu acht Absteiger geben.“ Mechtersheim habe sich für die zweigleisige Lösung ausgesprochen, wie Teammanager Heiko Magin mitteilte.

Das gilt auch für Dudenhofen, das sich angesichts vieler englischer Wochen einschließlich Pokal noch umentschied, wie Sportlicher Leiter Florian Kober informierte. Der FVD befürworte für die Zukunft aber die Rückkehr zum alten System.