Wegen des Wasserrohrbruchs in der Iggelheimer Straße am Donnerstagmorgen fällt auch das Oberligaderby des FVD gegen TuS Mechtersheim am Montag aus. Über einen Nachholtermin verständigen sich beide Seiten noch, wie Florian Kober, Sportlicher Leiter beim Gastgeber, unserer Zeitung mitteilte.

Betroffen ist auch das Bezirksligamatch von Dudenhofens zweiter Mannschaft am Freitag gegen SV Geinsheim. Dennoch gab Kober etwas Entwarnung. Rasenplatz oder Vereinsheim des FVD seien nicht in