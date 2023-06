Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und JFV Ganerb steuern mit großen Schritten auf das Saisonende in drei Wochen zu. Vor allem die abstiegsgefährdeten Mannschaften wie die Speyerer C1 und die D1 des JFV stehen in der Pflicht, setzen alles daran, dem Druck standzuhalten. Die A2 des FC 09 kann derweil die Meisterschaft in der Verbandsliga ins Auge fassen.

Es beginnen die Unter-13-Jährigen des JFV (Verbandsliga-14.) am Samstag (11 Uhr) bei FC Meisenheim (5.) – für die Jungs von Thomas Eberhard die letzte Chance, zwei Spieltage vor Schluss