Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ein tolles Wochenende für die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb. Sechs mitunter sehr souveränen Siegen standen am Ende nur ein Unentschieden und eine Niederlage gegenüber. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten zu Beginn des Jahres knüpfen viele wieder an die Ergebnisse des Herbsts an.

Die Speyerer C1 (4.) ist dabei nach dem Befreiungsschlag letzte Woche auf den Geschmack gekommen. Die Jungs von Lukas Hahl wiederholten im Heimspiel den Erfolg gegen JFV Rhein-Hunsrück (5.)