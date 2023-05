Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende starten die B- und C-Klassen in der Region wieder in den Ligabetrieb. Doch 183 Tage nach den letzten Partien ist vieles anderes. Weiterhin stehen nur 15 Spieler pro Mannschaft im Kader.

Außerdem stellen sich für die Vereine komplizierte Fragen vor und nach den Spielen: Wer zieht sich wo um, und wie klappt das Duschen in Corona-Zeiten? Die RHEINPFALZ hat mit drei Vereinsvertretern aus