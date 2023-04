Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sonntagmittag um kurz vor 3 – eigentlich die klassische Fußballzeit in den Amateurligen in der Region. Normalerweise schwören sich die Mannschaften gerade in den Kabinen ein, um dann auf den Plätzen um Tore und Punkte zu spielen. Doch in diesen Corona-Tagen geht nichts – ein Blick auf die leeren Plätze der Umgebung.

In Schwegenheim wagt sich ein einzelner Kicker samt Ball auf den Nebenplatz des heimischen ASV, hört dabei Musik. Immer wieder versenkt er den Ball im Tor und läuft ihm