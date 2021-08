Zum Saisoneröffnungsspiel empfängt Oberligist TuS Mechtersheim am Freitag (19 Uhr) Nachbar FC Speyer 09 zum Derby. Hinter beiden liegt ein riesiger personeller Umbruch samt Trainerwechsel.

In Mechtersheim kehrte Coach Selim Öztürk für Ralf Schmitt zurück. In Speyer betrat Thomas Heuß für Dennis Will Neuland. Vor dem Duell leidet insbesondere der FC Speyer 09 unter Ausfällen.