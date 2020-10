Rafal Dach, bisher Co-Trainer von Bezirksligist FC Speyer 09 II, folgt mit sofortiger Wirkung auf Matthias Lühring als Chef. Das hat der Verein am Donnerstagmittag mitgeteilt. „Ich bin froh, dass wir nun diese Lösung gefunden haben“, zitieren die Speyerer Lühring in einer Pressemitteilung: „Ich bin ja auch der Trainer der U15-Regionalligamannschaft.“

Dieser Doppelbelastung könne man sich nur für eine gewisse Zeit aussetzen, so Lühring weiter: „Wir alle haben ja neben dem Sport auch noch unsere Berufe und wie genau in der Arbeit, braucht auch jede Mannschaft die volle Konzentration und Fokus des Trainers. Ich wünsche Rafal viel Glück und weiß die Mannschaft bei ihm in guten Händen.“

Kennen gelernt

„Ich freue mich über das Vertrauen der sportlichen Leitung und dass ich den Verein unterstützen kann“, meinte Dach: „Obwohl ich noch nicht so lange dabei bin, konnte ich die Mannschaft doch bereits als bisheriger Co-Trainer recht gut kennenlernen und die Mannschaft mich.“

Der FC 09 sei in der Arbeit mit den Jungs noch nicht da, wo er sein wolle. Der Coach: „Ich bin aber zuversichtlich die aktuelle Situation bald ändern zu können. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich und bin guter Dinge.“ Speyer steht derzeit mit drei Punkten aus sieben Spielen am Tabellenende.

Jan Kamuf, Sportlicher Leiter: „Wir wissen, wo wir gerade sportlich stehen. Der Preis des Erfolges ist harte Arbeit und dass Rafal das kann, hat er schon auf dem Platz gezeigt. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen werden.“