Brajan Gruda, Speyerer Nationalspieler der Unter-17-Jährigen von Mainz 05, ist um weitere internationale Einsätze gekommen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Nach den beiden Siegen in Harsewinkel (Nordrhein-Westfalen) gegen Belgien sagte das Gesundheitsamt aufgrund zweier positiver Coronafälle bei den Gästen zwei weitere Partien am Samstag ab, ebenso die zwei Vergleiche am Montag mit den Luxemburgern.

Wieder daheim

Die Fälle bei Belgien kamen einen Tag nach den Niederlagen gegen Deutschland heraus. „Die Spieler und der gesamte Funktionsstab der deutschen U17-Nationalmannschaft wurden am Samstag infolgedessen negativ auf Corona getestet“, hieß es weiter. Das belgische Team sei am Samstag abgereist.

Der DFB: „Die deutschen U17-Nationalspieler wurden am Samstagabend und im Laufe des Sonntagvormittags nach Hause gebracht und in die Obhut ihrer Eltern sowie der jeweiligen Gesundheitsämter übergeben.“