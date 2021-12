Simon Bundenthal bleibt Fußball-Oberligist FV Dudenhofen auch in der kommenden Saison erhalten, wie der Verein am Montagnachmittag informierte. Damit steht ein wichtiger Teil der Innenverteidigung um Spielführer Kevin Hoffmann. Der Mann mit der Nummer 4 bestritt in dieser Runde bislang neun Partien und erzielte ein Tor.