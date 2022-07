Mit sieben Spielen, darunter drei der Domstadt Dynamites, ging am Mittwoch das Brezelfestturnier beim FC 09 weiter.

Es spielten: Domstadt Dynamites - Sankt Florian 2:3, PM International - Judosportverein 1:2, Old Men Walking - Dynamites 4:2, Dynamites - Gartengestaltung Helbig 1:5, JSV - Round Table 3:1, Old Men - Volk Fahrzeugtechnik 0:2, Helbig - Sankt Florian 2:0. Am Donnerstag (18 Uhr) geht’s weiter.