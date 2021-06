Felix Brand (20, Abwehr) wechselt von Oberligist TuS Mechtersheim zum FSV Zwickau in die Dritte Liga. In den vergangenen Tagen überzeugte Brand, erst von Kurzem von Astoria Walldorf gekommen, in Sachsen im Probetraining und bei der 1:5-Niederlage im Test gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Hier spielte er in der ersten Hälfte (1:1) und hat nun einen Drei-Jahres-Vertrag in der Tasche, eingefädelt von Mechtersheims Sportlichem Leiter Orhan Lokurlu. Zudem vereinbarten TuS und FSV ein Vorbereitungsspiel.