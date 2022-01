Tobias Blasczyk (22, defensives Mittelfeld) ist nach Valentino Zuch der zweite langjährige Spieler des FC Speyer 09, der sich im Sommer Oberligakonkurrent TuS Mechtersheim anschließt. Das hat Heiko Magin, Teammanager der Römerberger, am Mittwochmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Viele Gründe

Blasczyk habe am Dienstagabend den Verantwortlichen in der Domstadt seine Entscheidung mitgeteilt, informierte Magin: „Wir haben gute Gespräch mit ihm geführt.“ In Mechtersheim trifft Blasczyk auf seinen früheren Trainer Ralf Gimmy. Zudem habe Robin Muth (21, Mittelfeld) für ein weiteres Jahr zugesagt. Andere Personalien stehen vor dem Abschluss.

Die zehn Ausfälle im Kader beim Test in Brühl (1:2-Niederlage) begründete der Teammanager mit Erkrankung, Impfung und beruflichen Verpflichtungen. Kapitän Björn Weisenborn, der 2022/23 ebenfalls bleibt, klage über muskuläre Probleme, Nik Bauer über eine Steißbeinprellung.