Tobias Blasczyk (21) läuft auch in der kommenden Saison im defensiven Mittelfeld von Oberligist FC Speyer 09 auf. Diese von der Liga unabhängige Verlängerung hat der Verein am Dienstagmorgen mitgeteilt. In dieser Runde kam er in sieben der bisher acht Partien zum Einsatz.

„Tobi ist ein Speyerer Junge“, sagte Trainer Dennis Will: „Er stammt aus unserer eigenen U19 und identifiziert sich total mit dem Verein.“ Coach Will lobte Blasczyks super Mentalität, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stelle und dem Spiel vor allem mit seiner Dynamik sehr guttue. „Wir sind sehr froh, dass er uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt.“