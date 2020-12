Michael Bittner (27) spielt auch in der kommenden Saison für Oberligist FV Dudenhofen. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Sonntagmorgen mitgeteilt. Offensivmann Bittner kam 2017 nach Dudenhofen. In dieser Runde bestritt er bislang fünf Spiele.